В Индии из-под земли «вышли» терракотовые боги

Индийские археологи обнаружили в штате Керала фрагменты древних терракотовых статуй, которые оказались на поверхности земли после разрушительного наводнения.

Как сообщает The Hindu, наводнение произошло в прошлом году и стало одним из самых мощных за всю историю штата Керала. Однако оно помогло совершить археологическое открытие.

Вода буквально вымыла на поверхность руины древних сооружений и фрагменты терракотовых статуй. О них археологам сообщили местные рыбаки, заметившие необычные "черепки" в корнях деревьев.

Ученые установили, что поселение было расположено в окрестностях современного города Аранмула. Глиняные фрагменты оказались в основном кусками статуй различных божеств.

Так, уже удалось идентифицировать идола Наги, змееподобного мифического существа, и божества Сапта-Матрик (Семь Божественных Матерей).

Кроме того, обнаружено множество мужских фигурок, принадлежность которых еще предстоит определить.