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В Индии из-под земли «вышли» терракотовые боги 

Российская Газета 1 час назад
Фото: thehindu.com
Индийские археологи обнаружили в штате Керала фрагменты древних терракотовых статуй, которые оказались на поверхности земли после разрушительного наводнения.
Как сообщает The Hindu, наводнение произошло в прошлом году и стало одним из самых мощных за всю историю штата Керала. Однако оно помогло совершить археологическое открытие.
Вода буквально вымыла на поверхность руины древних сооружений и фрагменты терракотовых статуй. О них археологам сообщили местные рыбаки, заметившие необычные "черепки" в корнях деревьев.
Ученые установили, что поселение было расположено в окрестностях современного города Аранмула. Глиняные фрагменты оказались в основном кусками статуй различных божеств.
Так, уже удалось идентифицировать идола Наги, змееподобного мифического существа, и божества Сапта-Матрик (Семь Божественных Матерей).
Кроме того, обнаружено множество мужских фигурок, принадлежность которых еще предстоит определить.
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Наука и техника , Наука , Индия
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