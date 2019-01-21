Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кокаин в Темзе поставил под угрозу лондонских угрей 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Henry Nicholls / Reuters
Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что процент содержания кокаина в воде в Темзе не падает даже в будние дни. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на публикацию в научном журнале Science of The Total Environment.
Наблюдения показали, что концентрация кофеина, кокаина и бензоилэкгонина, являющегося продуктом метаболизма кокаина, в поступающей на очистные станции воде превышает микрограмм на литр. Содержание этих веществ резко увеличивается в течение 24 часов после дождя, когда в реку попадает больше сточных вод.
В канализацию кокаин попадает из мочи после приема наркотика. При аналогичных исследованиях в других городах его концентрация в сточных водах увеличивалась по выходным и падала по будням. Это связано с тем, что кокаин чаще употребляют по выходным. В Лондоне эта тенденция не прослеживается, и содержание наркотика в стоках почти не меняется в течение недели. По мнению авторов публикации, это может свидетельствовать о том, что в Лондоне его принимают каждый день.
The Times упоминает научную работу, опубликованную в 2018 году специалистами из Неаполитанского университета, согласно которой даже мизерная доза кокаина делает угрей гиперактивными. Издание выражает озабоченность влиянием наркотика в речной воде на обитающих в Темзе угрей и другие живые организмы.
В ноябре сообщалось, что содержание этилового спирта в воде из реки Новая в Санкт-Петербурге в 5,4 тысячи раз выше нормы. Ущерб от загрязнения оценивался в 160 миллионов рублей.
Последние новости
Два судна загорелись после взрыва в Керченском проливе В России появится новый продуктовый гигант WhatsApp ограничил массовую отправку сообщений
Комментарии
Наука и техника , В мире , Европа , Газета The Times
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абэ сделает Путину предложение, которое расстроит японцев
Загоревшиеся по Керчью суда были там нелегально9
Пьяный полицейский сбил двух женщин и уехал34
Как Кокорин оскорбил россиян и другие события дня11
Белорусская оппозиция потребовала разорвать союз с РФ8
Видео
00:11
10 человек погибло на пожаре в Керченском проливе
Происшествия Пожары
05:12
WhatsApp вводит ограничения для пользователей
Наука и техника Интернет
00:34
«Измены и недоверие»: сын Елены Яковлевой разводится
Шоу-бизнес Статьи
00:36
«Моя вина неоспорима. Не предвидел шторм»
Происшествия Статьи
01:15
У обвиняемого в изнасиловании дознавательницы нашли опухоль
Происшествия
01:16
Абэ сделает Путину предложение, которое расстроит японцев
Политика Статьи
00:57
Спор о бедности: Захарова ответила Чубайсу
Политика Статьи
02:35
Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки
В мире
02:54
Израиль смог справиться с «Панцирем»
Оружие Армия
03:33
Как Кокорин оскорбил россиян и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение