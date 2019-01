Кокаин в Темзе поставил под угрозу лондонских угрей

Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что процент содержания кокаина в воде в Темзе не падает даже в будние дни. Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на публикацию в научном журнале Science of The Total Environment.

Наблюдения показали, что концентрация кофеина, кокаина и бензоилэкгонина, являющегося продуктом метаболизма кокаина, в поступающей на очистные станции воде превышает микрограмм на литр. Содержание этих веществ резко увеличивается в течение 24 часов после дождя, когда в реку попадает больше сточных вод.

В канализацию кокаин попадает из мочи после приема наркотика. При аналогичных исследованиях в других городах его концентрация в сточных водах увеличивалась по выходным и падала по будням. Это связано с тем, что кокаин чаще употребляют по выходным. В Лондоне эта тенденция не прослеживается, и содержание наркотика в стоках почти не меняется в течение недели. По мнению авторов публикации, это может свидетельствовать о том, что в Лондоне его принимают каждый день.

The Times упоминает научную работу, опубликованную в 2018 году специалистами из Неаполитанского университета, согласно которой даже мизерная доза кокаина делает угрей гиперактивными. Издание выражает озабоченность влиянием наркотика в речной воде на обитающих в Темзе угрей и другие живые организмы.

В ноябре сообщалось, что содержание этилового спирта в воде из реки Новая в Санкт-Петербурге в 5,4 тысячи раз выше нормы. Ущерб от загрязнения оценивался в 160 миллионов рублей.