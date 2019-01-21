WhatsApp вводит ограничения для пользователей

Мессенджер WhatsApp ограничил возможность пересылать одно и то же сообщение более пяти раз, сообщает BBC News

Ранее пересылать одно сообщение можно было до 20 раз. Ограничения введены для борьбы с фейковыми новостями.

Эта мера была опробована в Индии, после того как власти страны обвинили WhatsApp в распространении ложных новостей, ставших причиной нескольких десятков случаев линчевания. Эксперимент был признан удачным, и руководство мессенджера распространило его на пользователей других стран.

Как отмечает BBC, в группе WhatsApp может состоять не более 256 человек. Новая мера позволит распространить сообщение максимум 1280 пользователям, а не 5000, как раньше.