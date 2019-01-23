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В США компания Blue Origin провела десятые испытания суборбитального корабля New Shepard 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: Twitter
Компания Blue Origin провела в среду в штате Техас десятый испытательный полет разработанного ею суборбитального корабля New Shepard. Об этом сообщается в Twitter компании.
Как отметили в Blue Origin, капсула, которая в будущем будет предназначена для экипажа и пассажиров, приземлилась на парашютах. Носитель также совершил вертикальную посадку. В компании констатировали, что "по всей видимости, полет сегодня был в полной мере успешным". На борту New Shepard находились девять экспериментальных приборов, разработанных учеными ряда американских университетов, а также сотрудниками космических центров NASA.
Десятый испытательный полет New Shepard первоначально предполагалось осуществить 18 декабря, позже его неоднократно откладывали, в том числе из-за технических неполадок и неблагоприятных погодных условий.
Как заявила 8 января глава отдела по стратегии и продажам Blue Origin Ариан Корнелл, компания намеревается отправить туристов в суборбитальный полет "в начале 2019 года". В июле 2018 года представители Blue Origin сообщили журналистам, что одно место на New Shepard предположительно будет стоить $200-300 тыс. Корабль сможет брать на борт шесть человек.
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Наука и техника , NASA , США
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