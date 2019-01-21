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Роскомнадзор устроил вторую волну мощных блокировок Telegram 

Lenta.ru + ещё 2 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Роскомнадзор заблокировал более тысячи IP-адресов. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала RKNSHOWTIME, который в автоматическом режиме отслеживает изменения в выгрузке данных для блокировки.
По данным бота, внесение в реестр запрещенных сайтов произошло в понедельник, 21 января, около восьми утра по московскому времени.
В разговоре с «МБХ медиа» создатель бота и автор канала «Эшер II» Филипп Кулин предположил, что Роскомнадзор возобновил активную борьбу с Telegram.
«Летом Роскомнадзор подзабил бегать за прокси-серверами и делал это лениво. Теперь они вернулись к варианту мая-июня с жестким отловом проксей», — отметил Кулин.
В середине января россиянин пожаловался, что из-за веерных блокировок Роскомнадзора он не может пользоваться водонагревателем. Оказалось, что приложение для удаленного управления устройством не может функционировать корректно из-за блокировки IP-адреса сервера Ariston.
Мессенджер Telegram официально заблокирован на территории России с апреля 2018 года. Согласно решению Таганского суда, сервис не может функционировать в стране из-за отказа администрации передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей.
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Наука и техника , Интернет , ФСБ , Роскомнадзор
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