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Измерена точная продолжительность дня на Сатурне 

Российская Газета 1 час назад
Фото: NASA
Астрофизики американского агентства NASA при помощи данных космического аппарата Cassini установили, что продолжительность суток на Сатурне оставляет 10 часов 33 минуты и 38 секунд.
Об открытии рассказывается на сайте NASA. Ученые использовали данные, полученные Cassini в 2016 году. Затем их сравнили со сведениями, полученными ранее при помощи космического аппарата Voyager.
Сообщается, что планетологам удалось раскрыть давнюю загадку Солнечной системы. Установлено, что продолжительность суток на Сатурне составляет 10 часов 33 минуты и 38 секунд.
Эти сведения на протяжении десятилетий ускользали от ученых, поскольку у газового гиганта нет твердой поверхности с ориентирами для отслеживания при его вращении. К тому же он обладает необычным магнитным полем, которое скрывает скорость вращения планеты.
Последнюю позволили определить волны в кольцах Сатурна. Команда из Калифорнийского университета в Санта-Крусе установила, что кольца реагируют на вибрации внутри самой планеты. Аналогично построен механизм работы земных сейсмометров.
Внутренние вибрации Сатурна, вероятным источником которых являются тепловые потоки, вызывают изменения в его гравитационном поле. Флуктуации с теми же частотами были зарегистрированы в кольцах.
В результате была получена точная величина продолжительности суток на Сатурне. Анализ данных космического корабля Voyager от 1981 года был основан на информации о магнитном поле. Он оценил продолжительность суток на Сатурне в 10 часов 39 минут и 23 секунды.
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Наука и техника , Наука , NASA
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