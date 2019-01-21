Биологи изобрели фитнес-трекер для рыб

Определить скорость метаболизма животного непросто, а уж животного водного — тем паче. Но, как выясняется, современная наука способна и на это.

Команда ученых и Великобритании Дании показала, что скорость метаболизма рыбы может быть прочитана по отолитам — минеральным отложениям, напоминающим камни. Отолиты формируются в ушах позвоночных животных и некоторых членистоногих и позволяют своим владельцам определять, где верх, а где низ. Под действием силы тяжести отолит смещается, что вызывает раздражение соответствующих рецепторов.

У рыб отолиты формируются преимущественно из карбоната кальция, содержащегося в морской воде и в поглощаемой рыбой пище. «Водяной» карбонат поступает в организм все время, «пищевой» — когда рыба кормится. Отолиты же в ходе жизни рыбы формируются концентрическими слоями.

Изотопный состав углерода в «водяном» и «пищевом» случаях неодинаков, и эту неравномерность можно отследить, а, исходя из нее, определить, когда рыба питалась, а когда вела спокойную, свободную от хлопот жизнь.

Это особенно хорошо потому, что отолиты сохраняются после смерти животного, в том числе — в ископаемом состоянии. Современные ученые имеют в своем распоряжении рыбьи отолиты за последнюю примерно тысячу лет. Их изучение может пролить свет на соотношение продолжительности активной и «спокойной» жизни рыб за много веков.

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