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Биологи изобрели фитнес-трекер для рыб 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: Популярная механика
Определить скорость метаболизма животного непросто, а уж животного водного — тем паче. Но, как выясняется, современная наука способна и на это.
Команда ученых и Великобритании и Дании показала, что скорость метаболизма рыбы может быть прочитана по отолитам — минеральным отложениям, напоминающим камни. Отолиты формируются в ушах позвоночных животных и некоторых членистоногих и позволяют своим владельцам определять, где верх, а где низ. Под действием силы тяжести отолит смещается, что вызывает раздражение соответствующих рецепторов.
У рыб отолиты формируются преимущественно из карбоната кальция, содержащегося в морской воде и в поглощаемой рыбой пище. «Водяной» карбонат поступает в организм все время, «пищевой» — когда рыба кормится. Отолиты же в ходе жизни рыбы формируются концентрическими слоями.
Изотопный состав углерода в «водяном» и «пищевом» случаях неодинаков, и эту неравномерность можно отследить, а, исходя из нее, определить, когда рыба питалась, а когда вела спокойную, свободную от хлопот жизнь.
Это особенно хорошо потому, что отолиты сохраняются после смерти животного, в том числе — в ископаемом состоянии. Современные ученые имеют в своем распоряжении рыбьи отолиты за последнюю примерно тысячу лет. Их изучение может пролить свет на соотношение продолжительности активной и «спокойной» жизни рыб за много веков.
Почитать об этом подробнее можно на портале Technology.org.
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Наука и техника , Дания , Великобритания
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