Uber займется разработкой беспилотных электровелосипедов и самокатов

Сервис такси Uber займется разработкой беспилотных самокатов и велосипедов, которые смогут самостоятельно подъезжать к станциям зарядки, сообщил глава компании 3D Robotics, отраслевой эксперт Крис Андерсон (Chris Anderson) в Twitter.

"Великолепное объявление от Uber Advanced Technologies Group (ATG) на сегодняшнем событии DIY Robotics: подразделение Micromobility — автономные самокаты и велосипеды, которые смогут сами поехать на зарядку или в лучшие локации. Наем начинается сейчас", — написал в Twitter Андерсон, который присутствовал на мероприятии.

Он также приложил фотографию со ссылкой на форму подачи заявок на вакансию в команду.

Затем Андерсон уточнил, что команда будет существовать в рамках сервиса по аренде велосипедов Jump (Uber приобрела его весной 2018 года), в то время как подразделение Uber ATG продолжит заниматься беспилотными автомобилями.

В апреле 2018 года Uber купила сервис аренды велосипедов Jump, который работает в США. Летом глава компании Дара Хосровшахи заявлял газете Financial Times о смене стратегии компании, предлагая клиентам прокат велосипедов вместо автомобилей. При этом уже в феврале прошлого года Uber внес в свое приложение возможность взять в прокат электровелосипед. Сейчас эта опция доступна в восьми городах США, в частности в Вашингтоне и Нью-Йорке. Вскоре она также появится в Берлине.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от работающих на нее таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.