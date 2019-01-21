Получено доказательство величайшего прогноза Стивена Хокинга

Исследователи из Научного института имени Вейцмана в Реховоте ( Израиль ) сообщили, что им удалось в лабораторных условиях создать стимулированное излучение Хокинга

Работа опубликована в журнале Physical Review Letters, а коротко о ней рассказывает Science Alert. Еще в 1974 году знаменитый физик обосновал теорию существования электромагнитного излучения, которое назвали излучением Хокинга.

Ее суть заключается в том, что черная дыра теряет больше материи, чем поглощает. Это приводит к тому, что она начинает испаряться и взрывается.

Согласно общей теории относительности черная дыра не излучает электромагнитных сигналов. Однако Стивен Хокинг считал, что она "что-то излучает". Но излучение слишком слабо, чтобы можно было обнаружить его при помощи приборов.

Авторы исследования создали лабораторную модель физики черных дыр, используя аналог горизонта событий. В качестве материала они применили фотонно-кристалическое оптоволокно, а источником света стал инфракрасный лазер.

При входе в волокно свет чуть-чуть замедляется. Ученые посылали по два сверхбыстрых импульса лазерного излучения разной длины волны. Один мешал второму, и в результате возникал эффект горизонта событий. Он наблюдался как изменение показателя преломления света в волокне.

Затем команда использовала дополнительный свет для этой системы, что привело к увеличению мощности излучения с отрицательной частотой. "Негативный" свет черпал энергию из горизонта событий, а это верный признак существования излучения Хокинга.