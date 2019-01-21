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Facebook позволит создавать политические петиции 

News.ru 34 минуты назад
Фото: Con Karampelas/unsplash.com
Facebook готовит новую функцию для социальной сети, получившей название Community Actions («Действия сообщества»). Она позволит пользователям создавать онлайновые петиции, чтобы привлечь внимание политиков к тем или иным проблемам.
Авторы смогут придумать заголовок, добавить описание и необходимые изображения, а также отметить соответствующие государственные органы и должностных лиц, которые будут уведомлены о существовании петиции. Чем больше людей нажмут кнопку «Поддержка», тем выше вероятность того, что предложение станет вирусным.
Каждое «действие сообщества» получит собственную ленту обсуждений, где поддержавшие его пользователи смогут оставлять комментарии, организовывать сборы средств, а также мероприятия или кампании. Более того, все желающие смогут создавать контракции в знак протеста против определенной петиции.
Community Actions в скором времени станут доступны американским пользователям Facebook. Компания пока не сообщает, станет ли доступно нововведение жителям других регионов.
Ранее News.ru сообщил, что приложение Google Maps начало отображать установленные на дорогах камеры контроля скорости. На это обратили внимание пользователи. Среди стран, которые затронет обновление, есть и Россия.
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Наука и техника , Интернет , Google
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