Отправка к МКС нового американского космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме, планировавшаяся на 9 февраля, отложена на неделю, не исключен дальнейший перенос запуска, сообщил РИА Новости в понедельник источник в российской ракетно-космической отрасли.
Ранее NASA сообщало, что первый запуск разработанного компанией SpaceX Илона Маска космического корабля Dragon-2 к МКС в беспилотном режиме планируется в феврале. При этом источник РИА Новости сообщил, что старт намечается на 9 февраля.
"Запуск корабля Dragon-2 перенесен на 16 февраля. Не исключен дальнейший перенос сроков старта. По крайней мере, так об этом говорит американская сторона", — сказал собеседник агентства.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что в пилотируемом режиме Dragon-2 отправится к МКС в июле 2019 года. На нем полетят астронавты NASA Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Оба полета — беспилотный и пилотируемый — будут испытательными, после чего корабль Dragon-2 будет сертифицирован NASA для штатных полетов на МКС.
В 2012-2018 годах к МКС было запущено 17 грузовых кораблей Dragon (один запуск в 2015 году был аварийным). На базе Dragon компания SpaceX создала корабль Dragon-2, который будет летать на станцию в двух вариантах: Crew Dragon — с экипажем и Cargo Dragon — с грузами.
Другой американский космический корабль Starliner создается компанией Boeing. По словам источника РИА Новости, его запуск к МКС в беспилотном режиме намечается на 28 марта 2019 года, в пилотируемом — на 27 августа. Во втором полете в корабле будут находиться астронавты NASA Эрик Боу и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон. Оба полета — беспилотный и пилотируемый — будут испытательными, после чего корабль Starliner будет сертифицирован NASA для штатных полетов на МКС.