Источник сообщил о переносе запуска к МКС нового корабля Dragon-2

Отправка к МКС нового американского космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме, планировавшаяся на 9 февраля, отложена на неделю, не исключен дальнейший перенос запуска, сообщил РИА Новости в понедельник источник в российской ракетно-космической отрасли.

Ранее NASA сообщало, что первый запуск разработанного компанией SpaceX Илона Маска космического корабля Dragon-2 к МКС в беспилотном режиме планируется в феврале. При этом источник РИА Новости сообщил, что старт намечается на 9 февраля.

"Запуск корабля Dragon-2 перенесен на 16 февраля. Не исключен дальнейший перенос сроков старта. По крайней мере, так об этом говорит американская сторона", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что в пилотируемом режиме Dragon-2 отправится к МКС в июле 2019 года. На нем полетят астронавты NASA Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Оба полета — беспилотный и пилотируемый — будут испытательными, после чего корабль Dragon-2 будет сертифицирован NASA для штатных полетов на МКС.

В 2012-2018 годах к МКС было запущено 17 грузовых кораблей Dragon (один запуск в 2015 году был аварийным). На базе Dragon компания SpaceX создала корабль Dragon-2, который будет летать на станцию в двух вариантах: Crew Dragon — с экипажем и Cargo Dragon — с грузами.