В России через три года пройдут испытания технологии «Воздушного старта»

Технология "Воздушного старта" предполагает старт ракеты с воздушного средства, которое находится в полете. Ракета может запускаться с самолета, дирижабля или экраноплана. Эта технология разрабатывается учеными с середины прошлого века, но за почти 70 лет более чем из 100 проектов успешными были единицы.

"В настоящее время Государственным ракетным центром имени Макеева в инициативном порядке запланированы проектно-конструкторские работы по созданию авиационно-ракетного комплекса на базе самолета Ил-76. Созданный задел и технические возможности позволяют выйти на практические испытания (технологии "Воздушного старта" — ред.) через три года. Но надо понимать, что финансовое обеспечение проекта может внести свои коррективы", — сказал Дегтярь.

В США в 1970-х годах была испытана система воздушного пуска ракеты для поражения спутников с истребителя F-15. Эти испытания увенчались успехом, но работы в дальнейшем были прекращены. В 1990 году в рамках проекта американских компаний Orbital Science и Hercules Aerospace на орбиту Земли был успешно выведен спутник ракетой-носителем Pegasus, стартовавшей с самолета. В настоящее время это единственная система с воздушным стартом, находящаяся в эксплуатации.