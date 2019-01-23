Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Под поверхностью Земли нашли "бомбу замедленного действия"
Под поверхностью Земли нашли "бомбу замедленного действия"

Xiaomi показала свой первый складной смартфон на видео 

Ferra.ru + ещё 15 33 минуты назад
Фото: кадр видео
В сети появилось видео, демонстрирующее первый складной смартфон с гибким дисплеем компании Xiaomi. Демонстрацию провёл и опубликовал сам Ли Бин (Lin Bin), президент компании Xiaomi, в своем аккаунте в Weibo, китайском аналоге Twitter.
По словам топ-менеджера, компания сейчас выбирает, как назвать смартфон — Mi Mix Flex или Mi Dual Flex. В отличие от модели Samsung, смартфон Xiaomi складывается не пополам, а втрое. По словам Ли Бина, это первый в мире подобный смартфон. Он также предупредил, что на видео показан инженерный образец. В сложенном состоянии смартфон очень компактен, хотя точные размеры пока не объявлены.
Ли Бин отметил, что компании пришлось преодолеть ряд технических сложностей, чтобы создать телефон такой конструкции, включая проблему с гибким покрытием экрана, самим дисплеем, механизмом складывания, адаптацией программной оболочки MIUI и так далее.
Официальный дебют Xiaomi Mi Mix Flex можно ожидать на пресс-конференции 24 февраля, к открытию выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.
Ferra.ru: последние новости
Apple планирует создать ноутбук на базе iPhone Роскомнадзор снова начал блокировать адреса и прокси для Telegram Раскрыт дизайн возрождённой легендарной «раскладушки» Motorola
Комментарии
Наука и техника , Гаджеты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев разнес Роскосмос280
Киев готов объявить эпидемию96
Под поверхностью Земли нашли «бомбу замедленного действия»42
Суд решил судьбу угонщика самолета Сургут — Москва2
Россия заподозрила Нидерланды в утаивании правды136
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
02:06
«Замена» Сбербанка и другие события дня
В мире
00:13
Суд решил судьбу угонщика самолета Сургут — Москва
Происшествия
04:21
Россия отреагировала на удары Израиля по Сирии
Политика
02:55
Россия заподозрила Нидерланды в утаивании правды
В мире
00:45
Пока вы спали: Россиян освободят от зарплатного рабства
Общество
03:21
Под поверхностью Земли нашли «бомбу замедленного действия»
Наука и техника Наука
03:28
Адвокат Рыбки рассказал о ее планах на жизнь
Происшествия
03:37
Психолог дал совет оскандалившемуся Виторгану
Шоу-бизнес
02:38
Медведев разнес Роскосмос
Наука и техника Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение