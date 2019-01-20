Опубликованы вероятные характеристики iPhone Xr 2019

В 2019 году компания Apple планирует представить сразу три смартфона. Младшей моделью будущей линейки станет iPhone Xr 2019, однако наверняка коммерческая версия будет называться иначе.

Новинке приписывают новейший процессор Apple Bionic A13, который будет мощнее актуальной модели A12. Также смартфон получит 4 ГБ ОЗУ, от 64 до 256 ГБ постоянной памяти. Основная камера будет двойной: 24 и 12 МП, фронтальная — 12 МП. При этом функция распознавания лиц пользователей сохранится.

Из других особенностей отмечается беспроводная зарядка, экран с вырезом и стеклянный корпус. Что касается цены, то, по предварительным данным, она может начинаться от 930 долларов (61,5 тысячи рублей).

Игромания

Разумеется, всё это основано лишь на данных инсайдеров. Официальных заявлений из Купертино пока не было, потому все эти утечки нужно рассматривать с долей скепсиса. Тем более, что компания уже сократила производство моделей 2018 года.