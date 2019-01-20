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Бабочки монархи находятся на грани полного вымирания 

TechCult 4 часа назад
Фото: TechCult.ru
Недавнее исследование популяции бабочек монархов (Danaus plexippus) в Калифорнии показало катастрофическое снижение их численности. Если оставить все, как есть, то эти известные во всем мире своей красотой бабочки скоро бесследно исчезнут. В исследовании приняли участие Общество по сохранению беспозвоночных Xerces и сотни добровольцев. Ежегодно они подсчитывают бабочек примерно в 300 разных местах по всему штату, сохраняя полученную информацию в течение многих десятилетий.
Записи свидетельствуют о том, что популяция монархов быстро сокращается. Так, в 1980 году их было примерно 4,5 миллиона, к 2005 году их насчитывалось чуть более 100 000, а в прошлом году осталось всего лишь около 28 500 особей.
Сегодня ученых волнует вопрос: Каков нижний предел численности данной популяции, после которого ее восстановление станет невозможным? По их мнению, это 30 000 особей. По всей видимости, монархи окончательно исчезнут в ближайшие 2 года.
И все же надежда возродить исчезающий вид бабочек монархов сохраняется. Ученые заверяют — все зависит от того, какие меры человечество готово для этого предпринять.
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