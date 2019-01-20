Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия построит лунный «Союз» за свой счет 

Lenta.ru + ещё 5 56 минут назад
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Россия разработает космический корабль «Союз» для полетов к Луне на собственные средства. Об этом агентству РИА Новости рассказал высокопоставленный источник в ракетно-космической отрасли.
Собеседник прокомментировал заявление главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина о том, что американское космическое агентство попросило российских коллег создать собственную транспортную систему для полетов к спутнику Земли. В этом случае НАСА примет лунный «Союз» резервным вариантом.
По словам источника, предусматривается, что все работы будут оплачиваться российской стороной, НАСА не будет финансировать данный проект. Ни «Роскосмос», ни НАСА данную информацию не прокомментировали.
11 января стало известно, что проект федеральной целевой программы по созданию сверхтяжелой ракеты и беспилотному облету Луны предварительно оценивается в триллион рублей. Транспортная система под названием «Енисей» для полетов к Луне и Марсу должна будет выводить на орбиту до 100 тонн грузов. Первый пуск «Енисея» запланирован на 2028 год.
Последние новости
Алекс Лесли обвинил в преследовании Навального и администрацию Трампа Погибшие летчики Су-34 запутались в парашютах Всех россиян захотели освободить от долгов за коммуналку
Комментарии126
Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС заплатит высокую цену за трусливость в Сирии64
В метро Москвы устроили поножовщину5
Скорая ехала два часа к малышу с огромной температурой1
Зеленский может избавиться от бизнеса в РФ
В Москве убили вступившегося за девушку мужчину687
Видео
05:12
США нанесли «сокрушительный удар» по России
США В мире
05:23
Пранкеры не смогли дозвониться Путину
Общество
04:39
Украинские националисты предложили Лукашенко предать РФ
В мире Украина
03:12
«Создал преступные схемы»: россиянина экстрадировали в США
Происшествия Статьи
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
01:00
На Лолиту подали в суд
Шоу-бизнес Другое
02:15
Филарет провозгласил себя патриархом всея Руси
Украина В мире
02:51
Путин окунулся в проруби на Крещение
Политика
00:45
Валуев взбесил россиян прорубью с «подогревом»
Политика
01:02
Почти импичмент: что ждет Трампа
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение