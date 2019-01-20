Российский спутник «Арктика-М» запустят в июне 2019 года, сообщил источник

Первый российский спутник "Арктика-М" для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе планируется отправить на околоземную орбиту в июне 2019 года, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в ракетно-космической отрасли.

"Пуск с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и первым гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" планируется в июне 2019 года", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что второй спутник "Арктика-М" планируется запустить в 2021 году. В федеральной космической программе России на 2016-2025 годы также имелись планы осуществить запуски еще трех аппаратов "Арктика-М" в 2023, 2024 и 2025 годах, однако контракт на их производство еще не заключен.

По набору оборудования спутник "Арктика-М" будет аналогичен геостационарным метеорологическим аппаратам серии "Электро-Л". "Арктика-М" будет размещена на высокоэллиптической орбите, что позволит ей собирать метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей Земли, которые плохо просматриваются геостационарным комплексом "Электро-Л".

Орбита "Арктики" имеет свои особенности — аппарат будет периодически удаляться от земной поверхности и давать разномасштабные изображения, у него будет отличная от вращения Земли скорость, а также непрерывное изменение ракурса съемки. Все это повышает риски получения дополнительных деформаций изображения и требует использования специальных процедур нормализации, которые будут эффективны только при наличии высокоточных измерений параметров движения съемочной системы.

После выведения на орбиту двух аппаратов этой серии Гидрометцентр России будет непрерывно получать оперативную информацию о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах Земли. Это позволит повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.