Россияне увидят «кровавую Луну» в ходе полного затмения

Уже завтра, 21 января, россияне увидят «кровавую Луну» во время полного затмения. Спутник земли окрасится в красный цвет, когда пройдет на близком расстоянии к Земле, сообщили в Московском планетарии.

«Кровавое» лунное затмение можно будет увидеть в любой точке страны.

«С 06.34 до 09.51 по московскому времени произойдет полное затмение Луны, видимое на территории России», — сообщили в планетарии.

При этом видимый диаметр Луны увеличится до 8%.

Погружение Луны в северную часть тени Земли придает спутнику красный, темно-красный или коричневый оттенок. Явление продлится более часа.