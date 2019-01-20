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Россияне увидят «кровавую Луну» в ходе полного затмения 

Национальная Служба Новостей + ещё 45 1 час назад
Фото: nsn.fm
Уже завтра, 21 января, россияне увидят «кровавую Луну» во время полного затмения. Спутник земли окрасится в красный цвет, когда пройдет на близком расстоянии к Земле, сообщили в Московском планетарии.
«Кровавое» лунное затмение можно будет увидеть в любой точке страны.
«С 06.34 до 09.51 по московскому времени произойдет полное затмение Луны, видимое на территории России», — сообщили в планетарии.
При этом видимый диаметр Луны увеличится до 8%.
Погружение Луны в северную часть тени Земли придает спутнику красный, темно-красный или коричневый оттенок. Явление продлится более часа.
Ранее Герой России, космонавт Павел Виноградов рассказал НСН, почему посадка на обратную сторону спутника Земли сложнее, чем на видимую её часть.
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