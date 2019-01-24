Во время затмения на Луне заметили яркую вспышку

Во время "кровавого затмения" 20 января на поверхности Луны упал небольшой метеорит, его падение вызвало яркую вспышку, об этом сообщает журнал National Geographic

Первым вспышку на поверхности Луны заметил пользователь портала Reddit, после чего новость об этом быстро распространилась по Сети, при этом многие специалисты первоначально скептически отнеслись к версии падения метеорита, указав на возможный дефект записей с телескопов.

Однако на всех имеющихся записях вспышка наблюдалась в одном и том же месте спутника Земли, которое находится к югу от кратера Бюрги, при этом световое пятно, которое возникло на доли секунды, было диаметром около 90 километров.

Кроме того, во время затмения за спутником Земли наблюдали и астрономы, работающие в рамках системы обнаружения и анализа лунных ударов (MIDAS), которые, в свою очередь, не зарегистрировали каких-либо столкновений небесных тел с поверхностью спутника.

Как пояснил Джастин Коуарт из Университета Стоуни-Брук (США), падения метеоритов во время лунных затмений происходят достаточно редко, хотя небесные тела подобного размера падают на спутник Земли примерно раз в неделю.

Жители европейской части России могли наблюдать невооруженным глазом полное затмение Луны 21 января с 6:34 по 9:51 по московскому времени. В это время Луна прошла по орбите достаточно близко к Земле, и ее видимый диаметр увеличится примерно на восемь процентов — в земную тень вошла Суперлуна.

Естественный спутник Земли во время затмения приобрел красновато-бурый оттенок.