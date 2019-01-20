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«Роскосмос» сообщил о готовности создать новую сверхтяжелую ракету 

ТК «Звезда» + ещё 10 Только что
Фото: Роскосмос
Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Twitter-аккаунте.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о готовности корпорации создать новую российскую сверхтяжелую ракету.
«Подтверждена готовность конструкторских и производственных коллективов ракетно-космической отрасли к реализации проекта создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса», — написал он в своем Twitter-аккаунте.
В начале января Рогозин объявил, что новая российская сверхтяжелая ракета для полета на Луну будет называться «Енисей». Он сообщил, что создание образца ожидается к 2028 году. В пресс-службе госкорпорации рассказали, что план-график представления проекта правительству был подписан головными организациями-разработчиками 29 декабря 2018 года.
Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщал, что облик сверхтяжелой ракеты уже определен и его представят президенту РФ «скоро». По его словам, начало летных испытаний сверхтяжелой ракеты намечено на 2028 год.
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Комментарии14
Наука и техника , Оружие , Дмитрий Рогозин , Роскосмос
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