«Роскосмос» сообщил о готовности создать новую сверхтяжелую ракету

Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем Twitter-аккаунте.

«Подтверждена готовность конструкторских и производственных коллективов ракетно-космической отрасли к реализации проекта создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

В начале января Рогозин объявил, что новая российская сверхтяжелая ракета для полета на Луну будет называться «Енисей». Он сообщил, что создание образца ожидается к 2028 году. В пресс-службе госкорпорации рассказали, что план-график представления проекта правительству был подписан головными организациями-разработчиками 29 декабря 2018 года.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщал, что облик сверхтяжелой ракеты уже определен и его представят президенту РФ «скоро». По его словам, начало летных испытаний сверхтяжелой ракеты намечено на 2028 год.