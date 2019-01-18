Рогозин заявил о возможном переносе первого пуска на МКС в 2019 году

Дмитрий Рогозин. Первый пилотируемый запуск в 2019 году может состояться позднее, чем планировалось, сообщил журналистам глава "Роскосмоса"

Ранее полет планировался на 1 марта. В корабле "Союз МС-12" к Международной космической станции должны отправиться российский космонавт Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кох.

"Хочу сказать, что возможно он совместно с американцами нами будет сдвинут на более приемлемую дату", — сказал Рогозин.

По его словам, перенести "вправо" пуск могут для того, чтобы экипаж пробыл на орбите больше времени (обычно миссии на МКС длятся примерно по полгода). Он отметил, что пересмотренный план пусков будет готов примерно через полторы недели.