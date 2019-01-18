Найдены останки ракообразных в озере под километровой толщей льда

В Антарктиде исследователи, изучающие подледное озеро Мерсер , обнаружили в воде под километром льда останки тихоходок и ракообразных.

26 декабря в прошлом году ученые проекта Научный доступ к подледниковым антарктическим озерам сумели проникнуть в водоем. В январе 2019 года им удалось найти в нем останки тихоходок и ракообразных, усики растений, а также одноклеточные диатомовые водорослей и бактерии среди озерной грязи, которая собиралась с помощью специального прибора, измеряющего температуру воды. При этом уточняется, что данные организмы живут не в водоемах, но на земле, а в озеро их унесло течением рек из Трансантарктических гор. Они находятся по меньшей мере в 50 километрах от места обнаружения, но с наступлением теплого сезона близлежащие ледники оттаивают так, что вода доставляет еще не изученные образцы в озеро. К подобным выводам специалистам удалось прийти благодаря радиоуглеродной датировке и секвенированию ДНК.

Уточняется, что были выражены опасения о целостности находки, поскольку в останки животных могла проникнуть грязь от использованного поискового и бурового оборудования. Во избежание такой ситуации исследователи повторно очистили технику. Работы на озере Мерсер были завершены 5-го января. Извлеченные образцы будут доставлены в США для более детального анализа, приводит Nature слова руководителя проекта Джона Приска.

Ранее сообщалось о том, как было обнаружено озеро Мерсер. Специалистам пришлось бурить километр льда, за которым скрывалась труднодоступная экосистема. Ученые до сих пор не уверены, к каким открытиям может привести данная находка.