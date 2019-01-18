Центр Хруничева опроверг слухи о проблемах «Зари»

Центре имени Хруничева назвали недостоверными сообщения СМИ о якобы имеющихся технических проблемах у функционально-грузового блока "Заря" (это первый модуль Международной космической станции, запущенный в космос).

"На 18 января никаких замечаний к работе систем ФГБ "Заря" нет, телеметрическая информация поступает с борта штатно и в полном объеме", — сообщил директор программы МКС Центра им. М. В. Хруничева Сергей Шаевич.

По его словам, модуль "Заря" сертифицирован до 2028 года с учетом плановых замен оборудования. Если же какое-то оборудование выйдет из строя, то запасное есть и на борту самого модуля, и на предприятии, передает ТАСС

Функционально-грузовой блок "Заря" был запущен в ноябре 1998 года. Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что на данный момент он работает за пределами гарантийных сроков. Причем в наиболее критичном состоянии находится система телеметрического контроля.