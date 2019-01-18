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Робота для космоса разрабатывает Индия 

Большая Азия + ещё 2 1 час назад
Фото: robroy.ru
Страна создает аппарат самостоятельно, он почти готов.
Об этом сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван. Он отметил, что страна не станет отправлять на орбиту животных, как это делали другие государства. Индия запустит первым специально созданного андроида, на котором будут испытаны космические системы.
Иран намерен запустить два спутника на собственных ракетах-носителях
Дата индийского самостоятельного пилотируемого полета уже назначена на декабрь 2021 года. Сначала на орбиту отправят два корабля для испытаний в беспилотном режиме. «Наш робот будет идентичен человеку и сможет делать всё то, что делает человек, пусть и не в столь широком смысле», — говорит Сиван. Ранее «Большая Азия» сообщала, что Индия планирует запустить собственный пилотируемый космический корабль. В 2022 году три индийских космонавта отправятся с недельной миссией на орбиту. В качестве носителя предполагается использовать ракету «Марк-III».
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Наука и техника , Индия
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