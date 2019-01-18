Аппарат Juno сфотографировал штормовую часть Юпитера

Фотографии турбулентного южного полушария Юпитера были сделаны космическим аппаратом Юнона (Juno) 21 декабря, во время максимального сближения с газовым гигантом, передает NASA

Новый снимок включает в себя сразу два шторма. Знаменитое Большое красное пятно размером до 50 тысяч километров в длину и около 13 тысяч в ширину, а также Овал ВА, который примерно в три раза меньше предыдущего. Ученые полагают, что первый из вихрей — крупнейший из наблюдаемых в Солнечной системе, он существует уже несколько сотен лет.

По сравнению со снимками, сделанными Юноной в феврале прошлого года, внешний вид вихря Овал ВА претерпел изменения. Пятно начало менять цвет с красноватого на белый.