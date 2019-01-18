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Аппарат Juno сфотографировал штормовую часть Юпитера 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstadt/Sean Doran
Фотографии турбулентного южного полушария Юпитера были сделаны космическим аппаратом Юнона (Juno) 21 декабря, во время максимального сближения с газовым гигантом, передает NASA.
Новый снимок включает в себя сразу два шторма. Знаменитое Большое красное пятно размером до 50 тысяч километров в длину и около 13 тысяч в ширину, а также Овал ВА, который примерно в три раза меньше предыдущего. Ученые полагают, что первый из вихрей — крупнейший из наблюдаемых в Солнечной системе, он существует уже несколько сотен лет.
По сравнению со снимками, сделанными Юноной в феврале прошлого года, внешний вид вихря Овал ВА претерпел изменения. Пятно начало менять цвет с красноватого на белый.
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Наука и техника , NASA
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