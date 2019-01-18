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Вьетнам отправил на орбиту исследовательский спутник 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
Ракета Epsilon, запуск которой был осуществлен в пятницу с космодрома в Японии, должна вывести на орбиту вьетнамский исследовательский спутник MicroDragon. Этот космический аппарат стал вторым, произведенным во Вьетнаме и первым, созданным исключительно из местных комплектующих.
Масса спутника около 50 килограммов. Над его созданием трудилась группа из 36 вьетнамских инженеров, а в качестве консультантов выступили специалисты японского агентства аэрокосмических исследований, пишет ТАСС.
MicroDragon будет эксплуатироваться в исследовательских целях для оценки качества морской воды, контроля за состоянием морских ресурсов и наблюдения за природными явлениями вдоль вьетнамского побережья.
До этого запуска Вьетнам имел на околоземной орбите четыре космических аппарата — это телекоммуникационные, научно-исследовательский и наблюдательный спутники. Отмечается, что правительство Вьетнама планирует до 2030 года стать лидером освоения космоса в масштабах Юго-Восточной Азии.
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Наука и техника , ИТАР-ТАСС , Вьетнам , Япония
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