Новый Google Pixel рассекретили до премьеры

В Сети появился практически полноценный обзор нового, пока еще не анонсированного смартфона Google Pixel.

Для смартфонов Google Pixel такие «утечки» до премьеры — не редкость: ранее схожая ситуация была и в случае с Pixel 3, анонсированными осенью. Теперь же Google готовит к анонсу новый Pixel: официальное название новинки пока неизвестно, однако предполагается, что это будет Pixel 3 Lite.

Практически полноценный обзор нового смартфона Google был опубликован на YouTube-канале Andro News. Устройство, демонстрируемое в ролике, оснащено чипсетом Snapdragon 670 и четырьмя гигабайтами оперативной памяти. Корпус смартфона выполнен из пластика, а дизайн в общем и целом напоминает таковой у Pixel 3. Аппарат, как указывается, оснащен 5,56-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2 220 на 1 080 пикселей, а емкость аккумулятора, согласно автору ролика, составляет 2 915 мАч.

Как отмечается, так называемый Pixel 3 Lite оснащен основной камерой с разрешением 12,2 мегапикселя, которая, по словам автора обзора, делает снимки примерно такого же качества, как и обычные Pixel 3 (несмотря на то что модель, судя по другим характеристикам, будет, скорее, среднего класса). Указывается, что смартфон оборудован 8-мегапиксельной селфи-камерой.

Когда будет представлен и когда выйдет новый смартфон Pixel, пока неизвестно. Как говорит автор видеообзора, модель появится на рынке этой весной — после конференции Google I/O.