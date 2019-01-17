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Первый пуск «Союза-2» с пилотируемым кораблем наметили на сентябрь 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый запуск "Союза-2" с транспортным пилотируемым кораблем запланирован на сентябрь 2019 года. Об этом в четверг сообщил журналистам гендиректор самарского ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов.
"По "Союзам-ФГ", их у нас на сегодня осталось четыре ракеты, они будут "отстреляны" все в 2019 году, и в 2019 году мы должны запустить пилотируемый космический корабль на "Союзе-2", но в беспилотном варианте. Это относительно свежее решение, оно, правда, юридически пока не до конца оформлено, сейчас находится в процессе", — сказал Баранов.
По словам гендиректора, в космос на "Союзе-2" отправится "полностью пилотируемый корабль, один в один как обычный, но просто без людей, он будет загружен обычными грузами, как грузовик".
"Это позволит проверить все системы во взаимодействии при пуске и избежать каких-то возможных неприятностей, которые теоретически могут существовать… Этот беспилотный пуск должен быть в сентябре этого года, по результатам будет принято решение, когда же будет пилотируемый пуск. Сам факт перевода (запуска кораблей — прим. ТАСС) на "Союз-2" под сомнение не ставится", — отметил Баранов.
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Наука и техника , Дмитрий Баранов , РКЦ "Прогресс" , ИТАР-ТАСС
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