Первый пуск «Союза-2» с пилотируемым кораблем наметили на сентябрь

Дмитрий Баранов. Первый запуск "Союза-2" с транспортным пилотируемым кораблем запланирован на сентябрь 2019 года. Об этом в четверг сообщил журналистам гендиректор самарского ракетно-космического центра "Прогресс"

"По "Союзам-ФГ", их у нас на сегодня осталось четыре ракеты, они будут "отстреляны" все в 2019 году, и в 2019 году мы должны запустить пилотируемый космический корабль на "Союзе-2", но в беспилотном варианте. Это относительно свежее решение, оно, правда, юридически пока не до конца оформлено, сейчас находится в процессе", — сказал Баранов.

По словам гендиректора, в космос на "Союзе-2" отправится "полностью пилотируемый корабль, один в один как обычный, но просто без людей, он будет загружен обычными грузами, как грузовик".