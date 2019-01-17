Специалисты НАСА восстановили работу главной камеры «Хаббла»

Орбитальная обсерватория "Хаббл" вернулась к нормальной работе после исправления всех проблем в работе широкоугольной камеры WFC3, отключенной в начале прошлой недели. Об этом сообщил Джонатан Макдауэлл (Jonathan McDowell), астрофизик из Гарвардского университета

Неделю назад представители НАСА заявили, что камера WFC3, один из главных инструментов "Хаббла", начала подавать сигналы о наличии серьезных проблем в ее работе, из-за чего она была временно отключена до раскрытия причин сбоя.

Эта поломка стала второй серьезной неполадкой в работе телескопа-ветерана за последний год. В октябре 2018 года "Хаббл" временно перешел в безопасный режим работы из-за сбоя в работе системы его ориентации. Один из трех гироскопов, помогающих телескопу "смотреть" в одном направлении, вышел из строя.

В обычной ситуации это не было бы проблемой, однако неполадки были найдены и в работе резервного гироскопа. Через несколько недель экспериментов инженерам НАСА удалось выяснить, с чем были связаны проблемы в его работе, и обойти их.

Как сообщил ученый, столь же удачно разрешилась проблема с WFC3. Оказалось, что ошибки в ее работе возникли не из-за реальной поломки камеры, а из-за некорректного функционирования телеметрических систем, передающих данные о ее состоянии на Землю.

Сбросив эти логические цепочки и переключив камеру на резервные платы и микросхемы, инженеры восстановили ее работу. Пробные изображения и данные были получены еще во вторник, а последующие двое суток инженеры НАСА потратили на проверку остальных компонентов WFC3. Как ожидают астрономы, первые научные снимки "Хаббл" получит в конце этой недели.

Сейчас специалисты агентства изучают некорректные телеметрические данные и информацию, полученную во время сброса систем. Как они надеются, это поможет им понять, что породило сбой и произойдет ли нечто похожее в будущем.