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Россияне увидят «космический флирт» 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жители России смогут увидеть уникальное явление — сближение Луны с звездой Альдебаран. Небесное тело является ярчайшим объектом скопления Тельца.
Расстояние между светилами составит около градуса — два видимых диаметра естественного спутника Земли, пишет РИА Новости.
Происходящее в космосе можно будет наблюдать после заката 17 (в 21:20 по Москве) и 18 января 2019 года над южным горизонтом.
Альдебаран легко отличается благодаря красноватому оттенку. В безоблачную погоду зимой можно рассмотреть и другие звёзды: Капеллу, Бетельгейзе, Ригель, Процион, Сириус.
Ранее News.ru сообщал о находке космологов. Британские математики и астрономы нашли следы других Вселенных, по их мнению. Они проанализировали микроволновое «эхо» Большого Взрыва. Результаты исследования убедили ученых в том, что наша Вселенная не является единственной.
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Наука и техника , РИА Новости
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