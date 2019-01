Гены неандертальцев не пропадают из ДНК европейцев

Ученые оценили давление отбора на доставшиеся от неандертальцев гены в наследственной информации современных жителей Европы. Авторы приходят к выводу, что за последние 45 тысяч лет гены неандертальцев не отсеиваются. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Неандертальцы — это вымерший вид людей близкородственных к нашим непосредственным предкам кроманьонцам. Неандертальцы населяли территорию Европы и части Азии до появления предков современных людей. Некоторое время оба вида сосуществовали на одной территории, из-за чего в геномах современных европейцев прослеживается небольшая примесь ДНК неандертальцев.

За последние годы было опубликовано несколько исследований, авторы которых пытались лучше разобраться с эволюцией наследия неандертальцев. Абсолютное большинство приходит к выводу, что гены другого вида испытывают давление отрицательного отбора и постепенно исчезают как минимум у современных европейцев. В новой работе сотрудники Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка (Германия) нашли свидетельства об отсутствии заметного влияния отрицательного отбора. Авторы считают, что предыдущие работы неверны, так как в них использовали некорректные оценки интенсивности потока генов между разными популяциями людей, в данном случае в первую очередь еровпейцами и выходцами из Африки.

Авторы использовали ДНК двух неандертальцев, останки которых были найдены в Монголии и Хорватии. Благодаря этому они смогли построить полногеномную модель интрогрессии — приобретения генов другого вида. Это позволило оценить количество генов неандертальцев в геномах людей на протяжении всех 45 тысяч лет. В результате оказывается, что оно находится примерно на одном уровне на протяжении всего времени.