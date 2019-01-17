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WSJ: Lenovo может возобновить производство «раскладушки» Motorola 

ТАСС + ещё 15 1 час назад
Фото: Reuters
Корпорация Lenovo, которой принадлежит производитель мобильных телефонов Motorola, может возобновить производство телефона-"раскладушки" серии Razr уже в феврале. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их данным, Lenovo планирует выпустить около 200 тыс. новых телефонов. Стартовая цена гаджета — около $1,5 тыс. Согласно одному из источников, модель пока тестируется, и окончательное решение о его массовом производстве пока не принято.
Кнопочный телефон-"раскладушка" Razr V3 был впервые представлен в 2004 году и стал одним из самых продаваемых мобильных устройств в истории благодаря удобству использования и необычному дизайну. Всего в мире было приобретено более 130 млн Razr V3.
Однако после того как в 2007 году компания Apple, а затем и другой производитель смартфонов — BlackBerry представили телефоны с сенсорными экранами, продажи кнопочных мобильных устройств стали стремительно падать, и производство модели Razr прекратилось. В 2011 году Motorola попыталась возродить выпуск гаджета с программным обеспечением Android и тачскрином под названием Droid Razr, но ей не удалось повторить успех Razr V3.
Доля самой Motorola на рынке мобильных устройств снижалась. В 2011 году было образовано отдельное подразделение Motorola Mobility, которое стало отвечать за выпуск смартфонов. Его вскоре приобрел Google за $12,5 млрд В 2014 году компанию перекупила Lenovo уже за $3.
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Комментарии
Наука и техника , Гаджеты , Apple , Google , Wall Street Journal
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