WSJ: Lenovo может возобновить производство «раскладушки» Motorola

Корпорация Lenovo, которой принадлежит производитель мобильных телефонов Motorola, может возобновить производство телефона-"раскладушки" серии Razr уже в феврале. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, Lenovo планирует выпустить около 200 тыс. новых телефонов. Стартовая цена гаджета — около $1,5 тыс. Согласно одному из источников, модель пока тестируется, и окончательное решение о его массовом производстве пока не принято.

Кнопочный телефон-"раскладушка" Razr V3 был впервые представлен в 2004 году и стал одним из самых продаваемых мобильных устройств в истории благодаря удобству использования и необычному дизайну. Всего в мире было приобретено более 130 млн Razr V3.

Однако после того как в 2007 году компания Apple , а затем и другой производитель смартфонов — BlackBerry представили телефоны с сенсорными экранами, продажи кнопочных мобильных устройств стали стремительно падать, и производство модели Razr прекратилось. В 2011 году Motorola попыталась возродить выпуск гаджета с программным обеспечением Android и тачскрином под названием Droid Razr, но ей не удалось повторить успех Razr V3.