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В Британии обнаружили 4000-летний крематорий 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: www.thecourier.co.uk
На юго-востоке Шотландии археологи обнаружили яму для кремации людей, датированную бронзовым веком.
Об открытии сообщает The Courier. Оно было сделано в городе Купар. В яме археологи обнаружили обожженную человеческую кость, возраст которой составляет около 4000 лет.
Дальнейшее исследование позволило предположить, что яма регулярно использовалась для кремации человеческих останков. Возможно, она была ритуальным центром существовавшего там поселения.
"Подобные ямы встречаются в древних поселениях, — говорит археолог Аластер Рис. — Однако мы впервые получили реальные доказательства того, что они использовались для кремации".
По его словам, открытие уже расценено как археологическая находка национального значения. При раскопках ученые также обнаружили множество предметов, относящихся к различным эпохам.
К примеру, были найдены монеты, металлические предметы, ружье и патрон, созданные в XVII-XX веках.
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Наука и техника , Наука , Шотландия
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