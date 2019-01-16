Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Млечном Пути нашли черную дыру-невидимку 

Российская Газета 46 минут назад
Фото: OzGrav ARC Centre of Excellence
Исследователи из Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ) впервые получили доказательства существования таинственной невидимой черной дыры, которая блуждает по нашей галактике.
Препринт статьи можно найти на сайте arXiv, а коротко об открытии рассказывает портал Science Alert. Авторы считают, что им удалось разгадать одну из космологических тайн.
Известно, что существуют черные дыры, до 100 раз превышающие массу Солнца, и сверхмассивные, масса которых в 100 тысяч раз и более превышает солнечную. Считается, что в диапазоне между ними тоже должны существовать черные дыры. Однако до последнего времени обнаружить их не удавалось.
Ученые из Японии при помощи радиотелескопа Atacama Large Millimeter / Submillimeter Array (ALMA) обнаружили потоки молекулярного газа, вращающиеся вокруг невидимого массивного объекта.
По их мнению, этим объектом является блуждающая черная дыра, расположенная на расстоянии около 20 световых лет от центра Млечного Пути. Она получила название HCN-0,009-0,044. Расчеты показали, что масса неуловимой черной дыры составляет около 32 тысяч масс Солнц.
"Когда я впервые проверил данные ALMA, то был очень взволнован, — говорит астрофизик Шуния Такекава из NAOJ. — Наблюдаемый газ демонстрировал очевидные орбитальные движения, которые предполагают наличие невидимого массивного объекта".
Российская Газета: последние новости
В египетском оазисе нашли необычные гробницы Китайский ровер столкнулся с трудностями на темной стороне Луны Астрономы открыли таинственно сужающуюся черную дыру
Комментарии
Наука и техника , Наука , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рюкзак с винтовкой: как готовилось покушение на Путина104
В столице объявили «желтый» уровень опасности38
Первые кадры взрыва под Петербургом22
Киев выразил протест Москве160
Лаврова назвали министром иностранных дел Германии26
Видео
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
00:53
В столице объявили «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:28
Порошенко рассказал о напугавшем «российских танкистов» оружии
Конфликты Армия
00:45
Стриптизерша обнажилась в банке ради автокредита
Происшествия Общество
07:50
Рюкзак с винтовкой: как готовилось покушение на Путина
Происшествия Статьи
01:13
Под Петербургом прогремел мощный взрыв
Происшествия
03:20
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России
Общество
00:14
Лаврова назвали министром иностранных дел Германии
Политика
03:18
Решена судьба виновников керченского инцидента
Происшествия
00:50
Машины провалились в яму с кипятком в СПб
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение