В подмосковной школе нашли боевые топоры времен возведения пирамид

Экспедиция Института археологии РАН обнаружила в Истринском районе некрополь, который ученые датируют возрастом 2,5 тысячи лет до нашей эры — это примерно то же время, когда была построена пирамида Хеопса. Погребения принадлежат носителям фатьяновской культуры — первым скотоводам и земледельцам на территории Русской равнины. Эта находка — значимое событие для российской археологии, так как последний раз подобный памятник был найден четверть века назад. Об этом сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

Археологический памятник «Павловская слобода» был найден во время проведения историко-культурной экспертизы на участке строительства комплекса Международной школы Wunderpark.

«Уникальность этой находки — в ее исключительной редкости: находки таких могильников невозможно спрогнозировать. Последний раз подобный некрополь был найден в Подмосковье 25 лет назад, а для науки такой срок весьма значителен, — говорит заместитель директора Института археологии РАН Ася Энговатова. — За это время появились новые технологии, благодаря которым мы сможем исследовать наши находки на абсолютно новом уровне».

Найденный некрополь оставлен представителями фатьяновской культуры — археологической культуры эпохи средней бронзы, ареал распространения которой охватывал обширные территории современной северо-западной части России (Тверская, Ярославская, Ивановская, Костромская, Московская, Калужская, Смоленская, Владимирская, Новгородская области).

Свое название фатьяновская культура получила по деревне Фатьяново в ярославском Поволжье, возле которой в 1873 году археолог Алексей Сергеевич Уваров — один из создателей и первый Председатель Московского археологического общества — нашел первый некрополь.

Находки, сделанные на фатьяновских могильниках, стали основным источником изучения этой культуры. Фатьяновская культура входит в большую общность культур шнуровой керамики и боевых топоров — эта группа была распространена на территориях современной Германии, Польши, Прибалтики, Финляндии, Белоруссии и западной части России. Название группа получила по традиции класть в мужские погребения боевой каменный топор. Исследователи относят фатьяновцев к европеоидному антропологическому типу, и, как полагают некоторые исследователи, представители этой культуры говорили на языке, который относится к периоду балто-славянского единства. Однако споры о происхождении фатьяновской культуры, ее периодизации, хронологии и этноса не утихают до сих пор.

Как отмечают исследователи, обнаружение могильников фатьяновской культуры проблематично из-за того, что до сих пор непонятны принципы их расположения. Другая проблема связана с тем, что могильники часто были сделаны в песчаной почве, в которой очень плохо сохраняются кости.

В середине III тысячелетия до нашей эры восточные племена культуры боевых топоров начали продвигаться на восток по долинам рек, конфликтуя или мирно взаимодействуя с местными племенами — охотниками, рыболовами и собирателями, в частности, племенами волосовской культуры, жившими здесь ранее. Фатьяновцы стали первыми людьми в лесной зоне Русской равнины, которые разводили скот, освоили подсечно-огневое земледелие и металлургию меди и бронзы. Именно с их приходом на этой территории начинается новая эпоха — бронзовый век.

Некрополь был обнаружен в Истринском районе Подмосковья во время археологического исследования территории под строительство Международной Школы Wunderpark. Во время закладки котлована под слоем дерна были обнаружены могильные ямы, в которых были найдены редкие артефакты прекрасной сохранности и великолепного качества исполнения: длиннолопастные боевые топоры, три кремневых топора-клина, наконечники копий, стрел и лезвия ножей, керамические погребальные сосуды.

Боевые топоры сделаны из габбро-диорита и представляют собой подражание бронзовым топорам — настолько точные, что сымитировано даже выступающее ребро, которое образуется на топорах из металла в местах соприкосновения форм для литья. Топор-клин из шлифованного кремня, видимо, являлся орудием, которое предназначалось для выполнения каких-то рабочих функций. Найдены кремневые наконечники стрел и копий и длинные кремневые пластины, которые, вероятно, использовалась в качестве лезвий ножей. В захоронениях также обнаружены лепные погребальные сосуды, украшенные орнаментом, который нанесли с помощью перевитого шнура. Во время раскопок сосуды не стали очищать, так как, возможно, внутри сохранились следы пищи.