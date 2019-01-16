Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появились новые изображения iPhone Xl 2019 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
До анонса нового поколения iPhone еще 8 месяцев, но уже появились первые «утечки» по следующим смартфонам Apple. Ранее по сети ходили слухи, что iPhone Xl 2019 (предварительное название модели) оснастят разъемом USB Type-C вместо проприетарного Lightning, а топовая версия получит три камеры на тыльной стороне. Теперь появились новые рендеры и сведения о готовящихся новинках.
Известный инсайдер OnLeaks выложил рендеры, на которых изображен прототип нового iPhone. Судя по ним, смартфон действительно получит три горизонтально расположенные камеры на задней стороне. При этом центральный объектив окольцован светодиодной вспышкой, а под ним расположен микрофон. Спереди все по-прежнему, разве что вырез в экране стал меньше.
На прошлой неделе OnLeaks уже публиковал изображения готовящегося смартфон Apple, но с совершенно другим дизайном. Предыдущий рендер демонстрировал ассиметричное расположение камер на квадратной площадке в углу корпуса.
Делитесь в комментариях, какой дизайн вам больше по нраву.
Ридус: последние новости
Xiaomi показала смартфон со сканером пальцев во весь экран Из-за глобального потепления волны в Мировом океане стали выше Apple готовит новый iPod Touch и iPhone с USB-C
Комментарии
Наука и техника , Гаджеты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба виновников керченского инцидента257
Под Петербургом прогремел мощный взрыв36
Киев выразил протест Москве6
Россия назвала условие возвращения в ПАСЕ59
Зачинщица драк на ТВ застряла между Россией и Украиной15
Видео
01:04
Россия отвернулась от ПАСЕ
Политика
00:28
Порошенко рассказал о напугавшем «российских танкистов» оружии
Конфликты Армия
01:13
Под Петербургом прогремел мощный взрыв
Происшествия
03:20
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России
Общество
03:18
Решена судьба виновников керченского инцидента
Происшествия
00:50
Машины провалились в яму с кипятком в СПб
Происшествия Общество
03:10
США потребовали уничтожить российскую ракету
Армия
03:40
Пока вы спали: Медведев возьмется за «гильотину»
Общество
01:49
«Я человек, который официально „несет пургу“
Политика
01:48
Россия отказалась платить взнос в ПАСЕ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение