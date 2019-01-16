В РАН оценили успех спутника «Спектр-Р»

Юрий Ковалев. Научные открытия, сделанные с помощью недавно переставшего отвечать на команды космического телескопа "Спектр-Р" (проект "Радиоастрон"), должны стать доводом в пользу ускорения разработки новой космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон"), считает научный руководитель проекта "Радиоастрон", член-корреспондент РАН

"Спектр-Р" в два с половиной раза перекрыл гарантийный срок работы и в полтора раза — ожидаемое время активного существования. Я бы сказал, что не неполадки на "Спектре-Р", а именно громадный успех, который российские инженеры, конструктора и ученые достигли в этом проекте, должен стать доводом в пользу ускорения создания нового научного инструмента. Я бы на месте Роскосмоса подумал: "Раз ребята смогли одно, наверное, они смогут сделать и следующий — более сложный и интересный — шаг?" — сказал Ковалев в интервью РИА Новости.

Как уточнил ученый, изготовление "Миллиметрона" включено в Федеральную космическую программу до 2025 года, но сроки запуска выходят за рамки этой программы. Ранее директор Астрокосмического центра ФИАН академик РАН Николай Кардашев рассказал РИА Новости, что сроки запуска "Миллиметрона" будут уточнены в 2019 году.

С помощью нового космического аппарата ученые планируют разглядеть ранее скрытые области, например, центр нашей галактики. "Уйдем на короткие длины волн c "Миллиметроном" — увидим центр галактики относительно легко", — сказал Ковалев.