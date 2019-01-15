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Очередная попытка связаться с телескопом «Спектр-Р» закончилась неудачей 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: НПО имени Лавочкина
Специалисты провели очередной сеанс связи с переставшим реагировать на земные команды космическим телескопом "Спектр-Р", аппарат вновь не ответил, сообщил РИА Новости советник гендиректора "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко.
Предыдущая попытка связаться с аппаратом была предпринята вечером 14 января и также закончилась безрезультатно.
"Сегодня был проведен очередной цикл работ по восстановлению связи с КА "Спектр-Р". Применялась программа вчерашнего дня с использованием станции Медвежьи Озера. Ответного сигнала с борта по командной радиолинии получено не было", — сказал Блошенко.
Он от метил, что сейчас специалисты проводят анализ выполненных работ для того, чтобы определить, что делать с аппаратом дальше.
"Спектр-Р" (проект "Радиоастрон") перестал принимать команды с Земли 10 января. По информации Роскосмоса, к этому времени спутник, запущенный в июле 2011 года, уже превысил свой гарантийный срок службы.
Сеансы связи с аппаратом показали, что он не реагирует на информацию, полученную с Земли, но при этом его научная аппаратура работает штатно. Аварийная комиссия по расследованию причин сбоя в работе спутника не создавалась, но понять, что случилось со "Спектром-Р", пытается специально организованное подразделение — оперативно-техническое руководство.
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Наука и техника , Роскосмос , РИА Новости
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