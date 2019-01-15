Очередная попытка связаться с телескопом «Спектр-Р» закончилась неудачей

Специалисты провели очередной сеанс связи с переставшим реагировать на земные команды космическим телескопом "Спектр-Р", аппарат вновь не ответил, сообщил РИА Новости советник гендиректора "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко.

Предыдущая попытка связаться с аппаратом была предпринята вечером 14 января и также закончилась безрезультатно.

"Сегодня был проведен очередной цикл работ по восстановлению связи с КА "Спектр-Р". Применялась программа вчерашнего дня с использованием станции Медвежьи Озера. Ответного сигнала с борта по командной радиолинии получено не было", — сказал Блошенко.

Он от метил, что сейчас специалисты проводят анализ выполненных работ для того, чтобы определить, что делать с аппаратом дальше.

"Спектр-Р" (проект "Радиоастрон") перестал принимать команды с Земли 10 января. По информации Роскосмоса, к этому времени спутник, запущенный в июле 2011 года, уже превысил свой гарантийный срок службы.

Сеансы связи с аппаратом показали, что он не реагирует на информацию, полученную с Земли, но при этом его научная аппаратура работает штатно. Аварийная комиссия по расследованию причин сбоя в работе спутника не создавалась, но понять, что случилось со "Спектром-Р", пытается специально организованное подразделение — оперативно-техническое руководство.