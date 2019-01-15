Брайденстайн может посетить РФ уже в ближайшее время.
Глава NASA Джим Брайденстайн принял приглашение директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина посетить с рабочим визитом Россию или Байконур, что может произойти уже в ближайшие месяцы.
Согласно сообщению на сайте российской космической госкорпорации, договоренность ранее была достигнуть во время телефонного разговора Брайденстайна и Рогозина.
«Рогозин пригласил главу NASA в ближайшие месяцы посетить Россию или Байконур, чтобы лично обсудить накопившиеся вопросы. Джим Брайденстайн подтвердил свою готовность приехать с рабочим визитом», — уточняется на сайте.
О решении Рогозина пригласить Брайденстайна в Россию стало известно накануне. Тогда глава Роскосмоса сообщил, что в РФ готовы видеть и потенциальных коммерческих заказчиков из США.