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Глава NASA принял приглашение Рогозина посетить Россию 

ТК «Звезда» + ещё 6 30 минут назад
Брайденстайн может посетить РФ уже в ближайшее время.
Глава NASA Джим Брайденстайн принял приглашение директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина посетить с рабочим визитом Россию или Байконур, что может произойти уже в ближайшие месяцы.
Согласно сообщению на сайте российской космической госкорпорации, договоренность ранее была достигнуть во время телефонного разговора Брайденстайна и Рогозина.
«Рогозин пригласил главу NASA в ближайшие месяцы посетить Россию или Байконур, чтобы лично обсудить накопившиеся вопросы. Джим Брайденстайн подтвердил свою готовность приехать с рабочим визитом», — уточняется на сайте.
О решении Рогозина пригласить Брайденстайна в Россию стало известно накануне. Тогда глава Роскосмоса сообщил, что в РФ готовы видеть и потенциальных коммерческих заказчиков из США.
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Наука и техника , Видео , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , NASA , Байконур
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