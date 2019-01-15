Глава NASA принял приглашение Рогозина посетить Россию

Брайденстайн может посетить РФ уже в ближайшее время.

Согласно сообщению на сайте российской космической госкорпорации, договоренность ранее была достигнуть во время телефонного разговора Брайденстайна и Рогозина.

«Рогозин пригласил главу NASA в ближайшие месяцы посетить Россию или Байконур, чтобы лично обсудить накопившиеся вопросы. Джим Брайденстайн подтвердил свою готовность приехать с рабочим визитом», — уточняется на сайте.

О решении Рогозина пригласить Брайденстайна в Россию стало известно накануне. Тогда глава Роскосмоса сообщил, что в РФ готовы видеть и потенциальных коммерческих заказчиков из США.