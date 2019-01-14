Разработан лечебный спрей для боевых кораблей

Современная боевая техника все чаще и во все большей степени делается не из стали и даже дюраля, но из композитных материалов. Они легки, прочны и имеют массу других достоинств. Но — детали, сделанные из них, очень сложно отремонтировать.

Композит — искусственно созданный человеком многокомпонентный материал. В простейшем случае он многослойный. Всякий человек, даже очень далекий от передовых технологий, имеет дело с композитными материалами не реже нескольких раз в неделю, поскольку самые распространенные их варианты — это фанера и картон. Разумеется, в по-настоящему современной технике используются другие композиты — из пластика, армированного волокнами, наночастицами и прочими подобными штуками.

Теперь представьте себе, что у нас сломалась деталь из композитного материала, хотя бы даже из фанеры. Ее ремонт — это очень трудоемкая, непростая операция. Что уж говорить о чем-то посовременнее. По правде говоря, в очень многих случаях композитную деталь проще и надежнее заменить новой. Но это возможно не всегда. Если мы говорим о корабле, то ему для ремонта надо как минимум зайти в порт, а то и в док встать.

Решить эту проблему попытался австралийский профессор Адриан Моуриц (Adrian Mouritz) из Университета RMIT. Его исследования финансировали Министерство обороны Австралии и ВМФ США.

Моурицу удалось создать полимер, который можно разбрызгивать на растрескавшиеся или поврежденные волокнистые композитные поверхности. Их механическая целостность восстанавливается примерно за 10 минут, которые, видимо, требуются для затвердения вещества.

Из сообщения университета неясно, сколь продолжителен срок его службы, скорее всего речь идет об ограниченном периоде времени. О составе полимера, к сожалению, ничего не сообщается.

Сообщается, что создание нового материала стало побочным результатом работ Моурица по исследованию огнестойкости различных материалов, применяемых в австралийском флоте.

А мы недавно писали об испытаниях суперсовременного катера-дрона.