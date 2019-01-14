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США намерены покупать у РФ РД-180 до 2024 года 

News.ru + ещё 8 58 минут назад
Фото: NASA
Поставки в США российского ракетного двигателя РД-180 продолжатся по меньшей мере до 2023-2024 годов, заявил гендиректор предприятия RD AMROSS Майкл Бейкер. Бывший космонавт NASA назвал их фантастическим продуктом.
Он отметил, что 20 лет сотрудничества были очень продуктивными как для США, так и для России. Эксперт выразил надежду на то, что закупки двигателей продолжаться и после 2024 года, сообщает RT.
Ранее News.ru писал, что США с конца 90-х годов прошлого века получили от России 130 двигателей РД-180 и РД-181 для своих ракет-носителей. При этом 93 агрегата уже использованы в ходе космических запусков.
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Наука и техника , NASA , США
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