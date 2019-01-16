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Блуждающий магнитный полюс угрожает Земле катаклизмами 

News.ru + ещё 3 54 минуты назад
Фото: Walter Huber/Global Look Press
Северный магнитный полюс Земли постоянно меняет положение между канадской Арктикой и Сибирью. Природное явление способно вызвать в указанных регионах катаклизмы.
Физики поясняют, что координаты географических и магнитных полюсов не совпадают, но образуют угол. Его колебания влияют на работу электроники, вооружения, систем GPS и ГЛОНАСС, пишет Nature.
Процессы, зарождающиеся в ядре планеты, мешают специалистам оперативно составлять точную Магнитную модель мира — изменения происходят слишком быстро и учёные не успевают вовремя исправлять навигационные ошибки.
Ранее News.ru сообщал о небесных телах с наклонёнными орбитами. Например, Плутон и Меркурий имеют «неправильную» траекторию из-за того, что они зародились в протопланетных дисках.
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Наука и техника , Наука , Технологии
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