Ученые обнаружили обитаемую «супер-Землю»

Она больше нашей планеты в два раза и на ней намного холоднее. Однако астрономы полагают, что под толщей льда может быть жизнь.

Вокруг звезды Бернарда имеется планета, которая вполне может быть обитаемой. И расположена она на расстоянии всего в шесть световых лет, что по меркам Вселенной очень мало. О таком открытии сообщили американские астрономы из Университета Вилланова (Villanova University на ежегодном съезде. Об этом говорится на сайте « Комсомольской правды ».

Планету назвали Barnard's Star b, она же GJ 699 b. Она в 2,3 раза тяжелее нашей планеты, поэтому неофициально ее называют Супер-Землей. Обнаружили ее с помощью телескопа HARPS (ESO’s planet-hunting instrument). Он специально настроен так, что ориентирован именно на поиск планет. Телескоп наблюдает за поведением звезды, вокруг которой предположительно вращается планета. Из-за этого движения звезда, в свою очередь, колеблется. Это и фиксирует устройство.

Ученые рассказали, что год на этой «супер-Земле» длится всего 233 дня, и на планете очень холодно: температура на поверхности может опускаться до -150 градусов. Предположительно GJ 699 b скована льдом, но вот под его толщей вполне может быть вода, а значит и жизнь.