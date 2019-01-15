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Ученые обнаружили обитаемую «супер-Землю» 

ТК «Звезда» + ещё 2 43 минуты назад
Фото: pixabay
Она больше нашей планеты в два раза и на ней намного холоднее. Однако астрономы полагают, что под толщей льда может быть жизнь.
Вокруг звезды Бернарда имеется планета, которая вполне может быть обитаемой. И расположена она на расстоянии всего в шесть световых лет, что по меркам Вселенной очень мало. О таком открытии сообщили американские астрономы из Университета Вилланова (Villanova University на ежегодном съезде. Об этом говорится на сайте «Комсомольской правды».
Планету назвали Barnard's Star b, она же GJ 699 b. Она в 2,3 раза тяжелее нашей планеты, поэтому неофициально ее называют Супер-Землей. Обнаружили ее с помощью телескопа HARPS (ESO’s planet-hunting instrument). Он специально настроен так, что ориентирован именно на поиск планет. Телескоп наблюдает за поведением звезды, вокруг которой предположительно вращается планета. Из-за этого движения звезда, в свою очередь, колеблется. Это и фиксирует устройство.
Ученые рассказали, что год на этой «супер-Земле» длится всего 233 дня, и на планете очень холодно: температура на поверхности может опускаться до -150 градусов. Предположительно GJ 699 b скована льдом, но вот под его толщей вполне может быть вода, а значит и жизнь.
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Наука и техника , Наука , Комсомольская правда
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