Корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью

Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX впервые приводнился в Тихом океане в темное время суток. Об этом сообщается в Twitter SpaceX.

Как уточнили в компании, "приводнение Dragon подтверждено". Согласно плану, он должен находиться в районе южного побережья штата Калифорния. Спуск корабля осуществлялся с помощью парашютов.

Ранее Dragon был отстыкован от Международной космической станции (МКС) после 36-дневного пребывания на орбите и начал путь к Земле. Как ожидается, далее Dragon будет отбуксирован в порт.

NASA ранее отмечали, что речь идет о "первом приводнении и возвращении Dragon в ночное время". Сотрудники ведомства констатировали, что указанные операции можно осуществить при лунном свете.

Dragon был запущен к МКС 5 декабря. Через три дня он осуществил стыковку со станцией, доставив туда свыше 2,5 т грузов, в том числе продовольствие и материалы для серии научных экспериментов, включая приборы, предназначенные для изучения явлений в атмосфере Земли. Это уже 16-я миссия по отправке запасов и оборудования на МКС, осуществленная при помощи Dragon.