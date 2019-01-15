В Роскосмосе прокомментировали выход спутников из строя

По его словам, точные причины неизвестны, и это достаточно частая ситуация.

"Говорим о тяжелых заряженных частицах, космических лучах, воздействии техногенных объектов, иногда говорим о преднамеренном воздействии на космические аппараты, но точную причину не знаем", — отметил Макаров.

Он добавил, что для этого нужна специальная система мониторинга космического пространства, которая уже есть в США. В России она еще создается.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" потерял раньше срока два спутника дистанционного зондирования Земли.