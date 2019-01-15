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В Роскосмосе прокомментировали выход спутников из строя 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Представитель Роскосмоса Юрий Макаров прокомментировал выходы спутников корпорации из строя, передает РИА "Новости".
По его словам, точные причины неизвестны, и это достаточно частая ситуация.
"Говорим о тяжелых заряженных частицах, космических лучах, воздействии техногенных объектов, иногда говорим о преднамеренном воздействии на космические аппараты, но точную причину не знаем", — отметил Макаров.
Он добавил, что для этого нужна специальная система мониторинга космического пространства, которая уже есть в США. В России она еще создается.
Ранее сообщалось, что "Роскосмос" потерял раньше срока два спутника дистанционного зондирования Земли.
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Наука и техника , Юрий Макаров , Роскосмос , РИА Новости
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