Ум отъешь: у полных сохнет мозг

Лишний вес, особенно жир на животе, связан с уменьшением объема серого вещества мозга, выяснили американские неврологи. Пока неясно, приводит ли ожирение к «усыханию» мозга или, наоборот, изменения его структуры провоцируют переедание.

Избыток жира, особенно в области живота и бедер, связан с уменьшением объема мозга, выяснили специалисты из Американской академии неврологии. Исследование было опубликовано в журнале Neurology.

Индекс массы тела, ИМТ — это отношение веса к росту. Чтобы определить его, надо разделить массу тела человека на квадрат роста в метрах. ИМТ выше 30 говорит об ожирении. Соотношение талии и бедер измеряется делением окружности талии на окружность бедер.

Ожирением, как правило, страдают мужчины с соотношением более 0,9 и женщины с соотношением более 0,85.

«Существующие исследования связывают уменьшение объема мозга с ухудшением памяти и более высоким риском развития деменции, однако влияние излишка жира на мозг пока что не изучалось, — отмечает доктор Марк Хамер, ведущий автор исследования. — Мы изучили большую группу людей и выяснили, что ожирение, особенно избыток жира в середине тела, может быть связан с уменьшением объема мозга».

Участниками исследования стали 9 652 человека, средний возраст составил 55 лет. Ожирением страдали 19%. С помощью МРТ исследователи изучили мозг участников, обратив внимание на его объем и соотношение белого и серого вещества.

Серое вещество содержит основную часть нервных клеток мозга, из него состоят области, участвующие в самоконтроле, мышечном контроле, сенсорном восприятии. Белое вещество содержит пучки нервных волокон, которые соединяют различные области мозга.

Исследователи учли и другие факторы, влияющие на объем мозга — возраст, физическая активность, курение, повышенное давление. Даже с поправкой на них повышенный ИМТ оказался связан с уменьшенным объемом мозга.

Однако наиболее заметное снижение объема наблюдалось у тех участников, у которых был избыток жира на животе.

В частности, у 1 291 человека с наиболее высоким ИМТ и наиболее выраженными жировыми отложениями в области живота средний объем серого вещества в мозге составил 786 куб. см., в то время как у 3025 наиболее здоровых участников — 798 куб. см. У 514 человек с высоким ИМТ, но без выраженного избытка жира на животе объем серого вещества составил 793 куб. см. Существенной разницы в объемах белого вещества не наблюдалось.

Кроме того, ожирение оказалось связано с уменьшением отдельных регионов мозга. Так, соотношение талии и бедер было связано с размером хвостатого ядра — области, участвующей в регуляции мышечного тонуса и пищедобывающем поведении, а также в формировании условных рефлексов. Чем больше жировых отложений было на талии участника, тем меньше было хвостатое ядро.

ИМТ оказался связан со скорлупой, контролирующей движения и регулирующей выработку дофамина и других нейромедиаторов — чем больше был ИМТ, тем сильнее уменьшалась скорлупа.

С ростом жировой массы уменьшался бледный шар — структура, связанная с поведенческими комплексами, обменом информацией между полушариями и хранением информации при повреждении мозга. Также уменьшалось и прилежащее ядро, которое участвует в системе вознаграждений, формировании удовольствия, смеха, зависимости, агрессии, страха и эффекта плацебо.

А вот гипоталамус, атрофия которого связана с болезнью Альцгеймера, не пострадал — заметной разницы между людьми с лишним весом и без него в объемах этой области мозга не было.

«Хотя наше исследование показало, что ожирение, особенно жировые отложения в середине тела, связаны с меньшим объемом серого вещества, неясно, приводят ли отклонения в структуре мозга к ожирению или ожирение — к изменению объемов мозга, — заключает Хамер. — Мы также обнаружили связь между ожирением и уменьшением некоторых областей мозга. Это потребует дальнейших исследований, но, возможно, в будущем измерение ИМТ и соотношение талии и бедер поможет определять здоровье мозга».

Связь между ожирением и состоянием здоровья довольно противоречива, отмечают авторы работы — оно повышает риск одних заболеваний и снижает риск других. Однако связь между ожирением и уменьшением объема серого вещества должна насторожить врачей, считают они. Кроме того, уменьшение объема областей, связанных с системой вознаграждения и пищевым поведением, может повлечь за собой нарушение этих функций, вводя человека с ожирением в замкнутый круг, поэтому необходимо выяснить, что же является первопричиной — ожирение или изменения в мозге.