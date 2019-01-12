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«Роскосмос» объяснил потерю связи с отечественным телескопом 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: nsn.fm
Представители госкорпорации «Роскосмос» прокомментировали информацию о потере связи с единственным российским телескопом «Радиоастроном». Они сослались на истекший гарантийный срок, но отметили, что космический аппарат «продолжает решать целевые задачи», сообщает «Газета.ru» со ссылкой на источник в «Роскосмосе».
«Начиная с утра 10.01.2019 года в работе служебных систем возникли замечания, не позволяющие в настоящий момент осуществлять решение целевой задачи. Специалистами Главной оперативной группы управления КА ведутся работы по устранению имеющихся замечаний», — говорится в сообщении.
Ранее глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов в эфире НСН пояснил, зачем «Роскосмосу» необходима глобальная реорганизация.
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Наука и техника , Кирилл Кабанов , НАК , Роскосмос , Газета.Ru
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