Представители госкорпорации «Роскосмос» прокомментировали информацию о потере связи с единственным российским телескопом «Радиоастроном». Они сослались на истекший гарантийный срок, но отметили, что космический аппарат «продолжает решать целевые задачи», сообщает «Газета.ru» со ссылкой на источник в «Роскосмосе».
«Начиная с утра 10.01.2019 года в работе служебных систем возникли замечания, не позволяющие в настоящий момент осуществлять решение целевой задачи. Специалистами Главной оперативной группы управления КА ведутся работы по устранению имеющихся замечаний», — говорится в сообщении.
Ранее глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов в эфире НСН пояснил, зачем «Роскосмосу» необходима глобальная реорганизация.