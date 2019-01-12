Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британия создала первый в истории спутник-хамелеон 

TechCult 2 часа назад
Фото: TechCult.ru
Новый британский спутник-хамелеон «Eutelsat Quantum» прошел последние испытания дома и вскоре будет перевезен из Гилфорда во Францию, на завод Airbus. Там пройдет финальный этап сборки, после чего останется дождаться запуска и вывода спутника на орбиту. В космосе он, в теории, сможет подменять любой спутник связи — новые функции будут добавляться путем модернизации ПО прямо в полете.
Все современные спутники, как и их предшественники, по своей сути — одноразовые. Они движутся по заранее определенным маршрутам, несут фиксированный набор инструментов и способны выполнить конечный набор задач. А когда возможности аппарата исчерпаны, он отправляется в утиль, а на его место становится новый спутник, но спроектированный по той же схеме. Даже если речь идет о спутниковой группировке, то они хоть и могут подменять друг друга в критических ситуациях, но все равно остаются однозадачными.
Задача Eutelsat Quantum — обеспечить работу во всех доступных диапазонах частот, для чего он может прямо в космосе получать новые прошивки. И менять мощность своего сигнала, частоту, область покрытия, положение на орбите, чтобы приобретать возможности как охватить наибольшее пространство, так и обслужить небольшой регион на Земле. За такие способности авторы разработки и прозвали спутник «хамелеоном».
Eutelsat Quantum — результат многолетних исследований и разработок Eutelsat, под патронатом ESA, Космического агентства Великобритании и Airbus. Со слов генерального директора Eutelsat, подобные космические аппараты обладают колоссальной гибкостью в работе. За ними будущее — многофункциональные системы связи станут ключевыми элементами во всех отраслях.
TechCult: последние новости
Млечный путь в будущем столкнется с двумя соседними галактиками SpaceX представила первый корабль для полетов на Марс и Луну Сколько стоит настоящий вертолет
Комментарии
Наука и техника , Технологии , Eutelsat , Роскосмос , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Попытка спровоцировать Россию»: действия США в Арктике166
Сошел с рельсов: ЧП с поездом в Иркутской области2
В Крыму произошло ЧП3
Появилось видео с места взрыва в Париже14
Лужков отреагировал на ЧП в Москве251
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
01:55
Разделим пополам: судьба дома в Магнитогорске
Происшествия Статьи
01:00
«Взяла бы, да помыла»: чиновница разозлила россиян
Общество
00:25
Появилось видео с места взрыва в Париже
Происшествия Пожары
00:48
«Попытка спровоцировать Россию»: действия США в Арктике
Армия Войска
01:09
На место взрыва в Париже прибыли мэр, премьер и глава МВД
В мире Европа
02:12
Полковник ВСУ сделал неожиданное признание
Армия Войска
01:17
Раскрыты подробности загадочной гибели Елены Майоровой
Шоу-бизнес Происшествия
00:28
Отражение ракетных атак Израиля в Сирии попало на видео
Армия Ближний Восток
01:25
Саратовская сосулька породила дискуссию в Сети
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение