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Следующий флагманский iPhone получит тройную камеру 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: Ferra.ru
В сети появились подробности о готовящихся к выпуску смартфонах iPhone, ожидающихся от Apple осенью 2019 года. Информацией поделилось издание Wall Street Journal со ссылкой на «осведомлённые» источники.
Всего издание предсказывает три модели iPhone осенью 2019 года с такими особенностями:
  • Наследник iPhone XR с LCD-дисплеем и двойной основной камерой
  • Наследник iPhone XS с OLED-дисплеем и двойной основной камерой
  • Наследник iPhone XS Max с OLED-дисплеем и двойной основной камерой
У всех трёх модели может отсутствовать поддержка технологии определения силы нажатия 3D Touch.
Согласно более ранним утечкам, в 2019 году новые iPhone всё ещё получат дизайн с вырезом «бровью», а вот в 2020 году Apple начнёт использовать дисплеи с точечным вырезом под фронтальную камеру.
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Наука и техника , Apple
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