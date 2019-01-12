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Учёные получили первые снимки чёрной дыры 

News.ru + ещё 2
Фото: M. Weiss/Chandra X-ray Center/Global Look Press
Астрономы заявили, что получили первые детальные снимки сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути, на которых обнаружились выбросы необычной формы, не предсказанные теорией.
Учёные использовали телескопы сети EventHorizonTelescope, чтобы изучить сверхмассивную чёрную дыру, которая располагается в созвездии Стрельца на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли. Объект расположен в самом центре Млечного Пути. Чёрная дыра не излучает свет, а вращающийся вокруг неё диск вещества неотличим от такового у нейтронных звёзд. Поэтому исследователи попытались запечатлеть её «тень» — тёмную область на фоне видимого излучения. Результаты съёмок будут обнародованы весной 2019 года. Сейчас учёные завершают обработку полученных данных. Об этом сообщает The Guardian.
Как ранее писал News.ru, Роскосмос рассказал о гибели Солнца и Земли. Научный руководитель проекта, академик РАН Рашид Сюняев рассказал, что «Спектр-РГ» сможет показать, как сливаются чёрные дыры и рождаются всплески гамма-излучения. Кроме того, «Спектр-РГ» сможет относительно точно установить, когда погаснет Солнце. Астрофизическая обсерватория с помощью рентгеновских волн сможет заглянуть в далёкое прошлое нашей Вселенной.
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Наука и техника , Роскосмос , РАН
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