Учёные получили первые снимки чёрной дыры

Астрономы заявили, что получили первые детальные снимки сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути, на которых обнаружились выбросы необычной формы, не предсказанные теорией.

Учёные использовали телескопы сети EventHorizonTelescope, чтобы изучить сверхмассивную чёрную дыру, которая располагается в созвездии Стрельца на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли. Объект расположен в самом центре Млечного Пути. Чёрная дыра не излучает свет, а вращающийся вокруг неё диск вещества неотличим от такового у нейтронных звёзд. Поэтому исследователи попытались запечатлеть её «тень» — тёмную область на фоне видимого излучения. Результаты съёмок будут обнародованы весной 2019 года. Сейчас учёные завершают обработку полученных данных. Об этом сообщает The Guardian.